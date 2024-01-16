Президент України відзначив нагальну необхідність для України у додаткових системах протиповітряної оборони та далекобійних спроможностях.

Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Ентоні Блінкен провели змістовну зустріч у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами. Протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави", - повідомив Зеленський.

Президент України подякував президенту США, Конгресу та всьому американському народу за незмінну й потужну допомогу України.

Своєю чергою, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram, що у Давосі зустрівся з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном.

"Від самого початку широкомасштабного вторгнення ми з Джейком на зв‘язку 24/7. Він завжди включений в процес. А скільки знищеної російської бронетехніки стоїть в полях завдяки зброї, про яку вдалося швидко домовитися… І буде ще", - відзначив Єрмак.

Крім того, було обговорено ситуацію на фронті, оборонні потреби України, роботу стосовно української Формули миру.

"Вдячний Джейку за його професійність, наше щире відкрите спілкування і його роботу для допомоги нашій державі", - заявив Єрмак.

Допомога США Україні - проблеми з наданнями

На початку січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що поки Конгрес США не схвалить запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування, Вашингтон не зможе постачати допомогу Києву.

27 грудня 2023 року США оголосили про надання Україні останнього в 2023 році пакету військової допомоги. Загальна сума нового пакету підтримки становила 250 млн доларів.

Туди увійшли снаряди для протиповітряної оборони, інші компоненти системи протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм, протитанкові боєприпаси та понад 15 мільйонів патронів, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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