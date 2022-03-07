Сотні іноземних компаній закривають виробництво і забороняють продаж своїх товарів в країні-агресорі.

Уряд України веде переговори з усіма міжнародними організаціями та країнами щодо фінансової допомоги.

Про це в щоденному зверненні заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Європейський інвестиційний банк погодився перенаправити з інших проектів на допомогу Україні 639 мільйонів євро, і Кабінет Міністрів вже прийняв необхідні для цього документи. Також Міністерство фінансів вже провело перший випуск військових облігацій і планує другий.

"Сотні іноземних компаній закривають виробництво і забороняють продаж своїх товарів в країні-агресорі. Поки Росія втрачає на всіх фронтах, ми маємо швидко переходити на економіку воєнного часу", — заявив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що це передбачає чітке планування потреб, держава вже почала розміщувати держзамовлення на підприємствах для забезпечення критичних потреб.

"Мова не тільки про зброю, мова про продукти харчування, ліки, паливо й т.ін. ми зобов'язані забезпечити країну всім необхідним. Уряд вже ввів обмеження на експорт деяких соціально важливих товарів і сировини, з якої вони виробляються, контроль за продовольчою безпекою зараз є одним з пріоритетів Міністерства економіки", - заявив Шмигаль.

"З початком війни багато хто втратив будинки, роботу, накопичення, але залишилися захищати Україну. Сьогодні держава вас підтримує. За дорученням президента з наступного тижня запрацює оновлена програма Е-підтримка. В рамках цієї програми кожен найманий працівник, кожен ФОП у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6,5 тисяч гривень. Кошти можна буде отримати через Дію", - пояснив прем'єр.

Війна проти України: