Президент сказав, що тиск на Росію і санкції проти неї потрібні, щоб війна і знущання не розширювались.

Україна хоче завершити цю війну якнайшвидше, але важливо, щоб була гарантована безпека і мир був тривалим та гідним. Про це сказав президент Володимир Зеленський, виступаючи на Бучанському саміті 31 березня, в якому взяли участь спікери парламентів низки країн.

Зокрема глава держави пояснив, що він розуміє під "гідним" миром.

"Це означає, що Росія не повинна отримати вигоди чи винагороди від цієї війни і не повинна уникнути справедливої відповідальності за те, що наробила. Не може бути нормалізація зла, тобто просто повернення ставлення, як було до того, що ми всі бачимо зараз, до такої Росії", - наголосив він.

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Президент України повідомив, що зафіксовано вже 100 183 злочини, пов'язані з агресією РФ. При цьому додав, що це ще Україна не має доступу до значної частини тимчасово окупованої території нашої держави.

"Там ще тисячі, може десятки тисяч, може сотні тисяч злочинців. І точно десятки тисяч втрат", - сказав він.

За його словами, йдеться про тисячі надзвичайно жорстоких злочинів, зокрема, страти полонених, страти цивільних, згвалтування, катування.

"Ніхто в Європі не хотів би, щоб їхні діти, не дай Боже, опинились поруч з кимось із таких російських злочинців", - наголосив Зеленський.

Президент України сказав, що тиск на Росію і санкції проти неї потрібні, щоб війна і знущання не розширювались.

"Всім це зрозуміло всім, хто не заплющує очі на реальність, не закриває вуха від правди", - наголосив він.

Зеленський наголосив, що необхідно пам'ятати, що Буча - це не десь там в Україні, це те, що може статись в будь-якій європейській країні, якщо єдність країн зараз не спрацює заради реальної відповідальності Росії за цю війну.

Бучанська трагедія

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2022 року у Міністерстві оборони офіційно повідомили, що усі населені пункти Київської області звільнили від російських військових.

Заступник глави Національної поліції Андрій Нєбитов у другу річницю визволення Київської області повідомляв, що після деокупації міста Буча Київської області знайшли тіла 422 мирних жителів, а загалом у Бучанському районі виявлено 1190 тіл. І ці цифри - не остаточні, адже є зниклі безвісти, їхній розшук триває.

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