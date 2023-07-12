Президент наголосив, що не можна "стояти на місці і розраховувати" на десятилітню підтримку від партнерів.

Президент Володимир Зеленський розповів, що партнери запевнили його у тому, що продовжуватимуть підтримувати український контрнаступ та не зменшуватимуть кількість допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу за результатами саміту НАТО у Вільнюсі. За його словами, сьогодні він отримав чітки сигнали підтримки від США, Німеччини, Франції, Польщі та лідерів інших країн.

Вони запевнили Зеленського, що будуть допомагати і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

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"Але ми з вами повинні розуміти, що все це залежить і від того, які дії будуть у нас з вами на полі бою. Це дуже важливо не тільки для підтримки союзниками нас… Ми не можемо просто стояти на місці і розраховувати, що десятиліттями нас буде хтось підтримувати. Тому бажаю нам усім успіху у цій боротьбі. Я впевнений, що повинен бути позитивний результат", - сказав він.

На думку глави держави, деяким країнам важко дійсно зрозуміти ситуацію в Україні, бо вони не перебувають безпосередньо у ній. Однак, він зауважив, що українській команді сьогодні вдалося донести до союзників усі нюанси щодо необхідної допомоги.

"Тому підтримка не буде зменшуватися. Принаймні, так сказали партнери", - додав Зеленський.

Президент також вчергове наголосив, що своєю перемогою у цій війні Україна вважатиме повернення своїх територій та людей, а також досягнення справедливості та покарання РФ за всі злочини.

"У будь-якому випадку заморожений конфлікт - це не перемога", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують не лише оборонятися, а й наступати на деяких ділянках фронту.

Зокрема, на сході країни протягом минулого тижня вдалося звільнити ще 4 квадратних кілометри українських земель. Загалом звільнена площа на сході становить 24 кв км.

Водночас, на півдні за тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування вглиб противника від лінії оборони ЗСУ. Протягом тижня там вдалося звільнити ще 10,2 кв км. Загальна звільнена площа становить 168,6 кв км.

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