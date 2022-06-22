Держсекретар зазначив, що Кремль останні 8 років веде жорстоку політику щодо українського народу.

Дії Росії в Україні за останні 8 років не можна охарактеризувати як "захист життів".

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Остання атака президента Путіна на Україну сталася після багатьох років жорстокості Кремля щодо народу України. Жодні дії Росії в Україні за останні 8 років не можна охарактеризувати як "захист життів", – написав він.

Нагадаємо, що 8 років тому - у 2014 році РФ анексувала Крим та вторглася на Донбас. Серед інших причин цього кроку у Кремлі називали захист російськомовного населення на території України.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Блінкен заявив, що окрім США, пряму підтримку Україні у сфері оборони забезпечують понад 40 держав. "Допомога у сфері безпеки з боку США, а також понад 40 союзників і партнерів продовжують посилювати позиції України щодо захисту її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності", - зазначив він.

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