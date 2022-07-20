20 липня Олена Зеленська виступатиме в Конгресі від імені усіх українських жінок.

Президент Володимир Зеленський очікує від візиту першої леді України Олени Зеленської до Сполучених Штатів Америки вагомих результатів для України у співпраці з Америкою.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Збільшення американської підтримки для України, додаткова допомога для захисту людей від російського терору, вирішення гуманітарних потреб – це все завдання триваючого візиту першої леді України до Сполучених Штатів. Сьогодні, у другий день візиту, зустріч у Білому Домі з першою леді Джилл Байден – президент Байден, віце-президент Камала Гарріс та її чоловік прийшли привітати першу леді України", - розповів президент.

Він подякував президентському подружжю США, усім представникам американської адміністрації та кожній американській родині за теплоту до України та українців.

"І я очікую від цього візиту першої леді вагомих результатів для України у співпраці з Америкою. Саме зараз це важливо. Вже відбулись зустрічі і з державним секретарем Ентоні Блінкеном, з Самантою Пауер та іншими впливовими жінками-політиками, що представляють урядові та парламентські структури Америки", - додав Зеленський.

За його словами, завтра перша леді виступатиме в Конгресі від імені усіх українських матерів, усіх українських жінок.

"І це буде важливе звернення. І я дуже вірю, що його дійсно почують ті, від кого залежить ухвалення рішень в США", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Олена Зеленська почала візит до США 18 липня - це перший виїзд першої леді за кордон з початку повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, Зеленська вже зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, відвідала Меморіал жертвам Голодомору в центрі Вашингтона і зустрілася з представниками української діаспори.

19 липня Олена Зеленська зустрілася в Білому домі з американською колегою Джилл Байден і президентом США Джо Байденом.

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