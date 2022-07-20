Президент Володимир Зеленський очікує від візиту першої леді України Олени Зеленської до Сполучених Штатів Америки вагомих результатів для України у співпраці з Америкою.
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.
"Збільшення американської підтримки для України, додаткова допомога для захисту людей від російського терору, вирішення гуманітарних потреб – це все завдання триваючого візиту першої леді України до Сполучених Штатів. Сьогодні, у другий день візиту, зустріч у Білому Домі з першою леді Джилл Байден – президент Байден, віце-президент Камала Гарріс та її чоловік прийшли привітати першу леді України", - розповів президент.
Він подякував президентському подружжю США, усім представникам американської адміністрації та кожній американській родині за теплоту до України та українців.
"І я очікую від цього візиту першої леді вагомих результатів для України у співпраці з Америкою. Саме зараз це важливо. Вже відбулись зустрічі і з державним секретарем Ентоні Блінкеном, з Самантою Пауер та іншими впливовими жінками-політиками, що представляють урядові та парламентські структури Америки", - додав Зеленський.
За його словами, завтра перша леді виступатиме в Конгресі від імені усіх українських матерів, усіх українських жінок.
"І це буде важливе звернення. І я дуже вірю, що його дійсно почують ті, від кого залежить ухвалення рішень в США", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Олена Зеленська почала візит до США 18 липня - це перший виїзд першої леді за кордон з початку повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, Зеленська вже зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, відвідала Меморіал жертвам Голодомору в центрі Вашингтона і зустрілася з представниками української діаспори.
19 липня Олена Зеленська зустрілася в Білому домі з американською колегою Джилл Байден і президентом США Джо Байденом.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Зеленський розкрив, як створюються його промови та звернення
- Стиль Зеленського: які патріотичні футболки носить президент України (фото)
- Американський Time присвятив обкладинку першій леді України (фото)