Завтра Олена Зеленська виступатиме в Конгресі від імені усіх українських жінок.

Перша леді України Олена Зеленська у вівторок, 19 липня, зустрілася в Білому домі з американською колегою Джилл Байден і президентом США Джо Байденом.

Глава Білого дому зустрів Зеленську з букетом квітів, а перші леді обнялися. На порядку денному було обговорення підтримки Вашингтоном України та її народу в умовах повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

Нагадаємо, перші леді США та України зустрічалися на заході України в День матері.

""Серця американського народу - з матерями України". Автор цих слів - перша леді США Джилл Байден. Сьогодні "повертаю" їй візит – на запрошення пані Джилл зустрілася з нею у Вашингтоні. Зазвичай вважається, що у подружжя перших осіб тільки гуманітарні завдання. Але війна показала - це не так. Наша сила не така вже "м'яка". Ми багато чого можемо, тим більше разом. Було дуже приємно зустрітися з президентом Джозефом Байденом, віце-президентом Камалою Гарріс і другим джентльменом Дагласом Емгоффом", - написала перша леді України на своїй сторінці в Facebook.

Після зустрічі з Байденом у Зеленської відбулася зустріч з другим джентльменом, чоловіком віце-президента Камали Харріс Дугласом Емгоффом, послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд, заступником Адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман, заступником держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд і генеральним хірургом США Вівеком Мурті.

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення розповів, що 20 липня його дружина виступить у Конгресі від імені всіх українських матерів і жінок. Глава держави очікує важливих для України результатів за підсумками візиту першої леді до США.

"І я очікую від цього візиту першої леді вагомих результатів для України у співпраці з Америкою. Саме зараз це важливо. Вже відбулись зустрічі і з державним секретарем Ентоні Блінкеном, з Самантою Пауер та іншими впливовими жінками-політиками, що представляють урядові та парламентські структури Америки", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Олена Зеленська почала візит до США 18 липня - це перший виїзд першої леді за кордон з початку повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, Зеленська вже зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, відвідала Меморіал жертвам Голодомору в центрі Вашингтона і зустрілася з представниками української діаспори.

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