Зеленський розповів про підготовку візиту спецпредставників Трампа до України

За його словами, ця поїздка була б дуже корисною для "напрацювання рішень до миру".

Діалог між переговорними командами США та України постійно триває, зараз обговорюється визначення дати візиту спецпредставників президента США до України. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський, який зауважив, що відбулася телефонна розмова з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

"Було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру", - заявив голова держави.

Зеленський додав, що поінформував і про ситуацію на полі бою, де здобутки Росії "незначні й досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари".

Відео дня

"Стів і Джаред знають багато деталей. Команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації. Дякую президенту Трампу, Стіву й Джареду та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради того, щоб мир став нашим спільним досягненням", - зазначив президент.

Остання заява Путіна

Як повідомлялося, раніше видання The Economist, посилаючись на заяви джерел, наближених до Кремля, зазначило, що президент Росії Володимир Путін після кількох тижнів роздумів ухвалив рішення про ескалацію війни, щоб зберегти свою владу та життя.

Водночас на зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді Путін заявив, що Росія "рухається в напрямку завершення" війни проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: