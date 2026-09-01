'Смог війни' після російських атак: екологиня порадила, як захистити своє здоров'я

Голова Всеукраїнської екологічної ліги пояснила, що всі вибухові пристрої мають оксиди азоту, тому що в більших сучасних вибухових речовинах використовуються в своєму складі азотні сполуки, які окислюються під час вибуху.

Після російських обстрілів у повітря потрапляє величезна кількість хімічних речовин. Вступаючи в реакцію з киснем та один з одним ці елементи стають неймовірно токсичними. Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко розповіла в ефірі Українського Радіо, як уберегти своє здоров'я.

В статті вказується, що після прильотів та пожеж в місті виникає смог. Томочко зазначила, що через бойові дії стан повітря погіршується двома способами:

"Перший, це прямий вплив від детонування різних видів боєприпасів, використання артилерійської зброї, ракет, авіабомб. Та другий - це непрямий вплив: пожежі в житловій забудові, на промислових майданчиках, в екосистемах. Все це спричиняє непрямий вплив, але він є більш довготривалим і значним".

Голова Всеукраїнської екологічної ліги пояснила, що всі вибухові пристрої мають оксиди азоту, тому що в більших сучасних вибухових речовинах використовуються в своєму складі азотні сполуки, які окислюються під час вибуху. Крім того потрапляє чадний газ, сірка, водяна пара, свинець, сажа, вуглекислий газ.

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"Частина цих речовин негативно впливає на довкілля і на життя та здоров'я людей. Найбільш шкідлива сполука в самій ракеті, в ракетному паливі є гептил. Він дуже серйозно впливає на центральну нервову систему, органи дихання, слизові оболонки. Людина від великої концентрації може знепритомніти. А якщо це менша концентрація і людина вдихає, то це також негативно впливає на її здоров'я", - попередила вона.

Тимочко порадила, які перші дії слід виконати, якщо в повітрі стовп диму:

1. При перебуванні на вулиці слід взяти тканину або пов'язку та дихати через неї. Краще, щоб вона була змочена водою.

"Звичайні медичні маски взагалі нічим не допомагають. Краще взяти просто вологий рушник, його зв'язати і дихати через міцну вологу тканину", - радить голова Всеукраїнської екологічної ліги.

2. Вологе прибирання вдома та закриті вікна. Оскільки викиди в атмосферне повітря осідають, слід робити вологе прибирання у кімнаті. Також щоб не потрапляв токсичний пил, вікна не відкривати.

"Люди, які змушені вийти на вулицю, то вони мають мати більш серйозні вологі пов'язки на обличчі, закривати його, дихати через тканину, тому що довгий час, кілька годин все це буде літати в повітрі і людям буде важко дихати", - зауважила Тимочко.

Посилення російських атак по Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що Росія використовує реактивні "Шахеди" для тиску на нашу протиповітряну оборону, а також для психологічного виснаження людей. Він визнав, що кремлівський диктатор Володимир Путін "зараз намацав слабеньку сторону нашої малої ППО - це відбиття атак реактивних "Шахедів". На думку експерта, росіяни сподіваються, що у них щось вийде в повітрі, оскільки не виходить на землі.

Також ми писали, що екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий наголосив, що інформація про голод в Україні через удари росіян це страшилка для "зовсім нерозумних". Він додав, що на цьому етапі війни наше психічне здоров’я, наша психологічна стійкість стала стратегічним ресурсом, як ракети або пальне. Дикий впевений, що росіяни розраховують на те, що цього ресурсу в нас не вистачить. Він впевений, що це абсолютно продумана стратегія ворога в цій війні.

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