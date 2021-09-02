За словами Зеленського, на зустрічі пріоритетними для обговорення були безпекові питання.

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський прокоментували результати своєї зустрічі у Білому домі.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

"Під час своєї сьогоднішньої зустрічі з президентом Зеленським я підтвердив підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України перед російською агресією, нашої тісної співпраці з питань енергетичної безпеки та наших спільних демократичних цінностей", - зазначив Байден.

В свою чергу Володимир Зеленський повідомив, що було головним на зустрічі з Байденом.

"На зустрічі з Джо Байденом пріоритет – безпекові питання. Зокрема, безпека на Донбасі, в окупованому Криму, в Чорноморсько-Азовському регіоні й енергетична безпека України та Європи. Передали президентові США список із майже 450 утримуваних українців, щоб разом домагатися їхнього звільнення", – написав він.

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Як повідомляв УНІАН, що Офіс президента України опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена. Документ складається з п'яти блоків:

Безпека та оборона. Тут йдеться про співпрацю у цій галузі, протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень нашої країни. Демократія, правосуддя і права людини. Звичайно ж, підняли питання корупції та реформування судової системи. Енергетична безпека та клімат. Обговорили "Північний потік-2", США пообіцяли не допустити використання Кремлем газу як геополітичної зброї. Економічне зростання і процвітання. Протидія пандемії та гуманітарна допомога. США заявили, що нададуть Україні 12,8 млн доларів на боротьбу з COVID-19 і 45 млн на гумдопомогу.

Автор: Олег Давигора