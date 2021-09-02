Спільну заяву України та США Зеленський назвав "достатньо потужною".

Президент України Володимир Зеленський розповів про двогодинні перемовини з президентом США Джо Байденом та озвучив найважливіші теми їхньої зустрічі.

Про це повідомляє Суспільне.

Спільну заяву України та США Зеленський назвав "достатньо потужною", а також заявив, що візитом задоволений.

"Окрім оборонної угоди є предметне питання і предметні пропозиції щодо безпеки в Чорному морі. Їх ми обговоримо під час візиту міністра оборони США до України", – сказав він.

Також президент України анонсував близько 20 угод за підсумками зустрічей у США. Він повідомив, що Байден відзначив земельну та судову реформу в Україні.

Вступ до НАТО

Зеленський заявив, що Байден особисто підтримує вступ України до НАТО, але жодних термінів вступу України в НАТО озвучено не було.

"Я відчуваю, я чув це, що президент особисто підтримує Україну щодо членства в НАТО", - пояснив він.

Окуповані Крим та Донбас

Він розповів, що слово "Крим" звучало багато разів у контексті Кримської платформи і деокупації півострова. Також Зеленський передав Байдену свої пропозиції щодо формату переговорів про врегулювання ситуації на сході України.

"Говорили про Донбас. Я говорив про формати, ми зацікавлені в імплементації з боку президента США, щодо формату мирного врегулювання. Я запропонував якийсь формат президенту, до зустрічі ми про це не говорили, і не надсилали пропозицій", – пояснив президент.

"Північний потік-2"

Також однією з тем переговорів між президентами був газопровід "Північний потік-2".

"Якщо будуть порушуватися українські права і, якщо буде порушуватися питання енергетичної безпеки, США будуть готові до застосування санкцій політики", - розповів Зеленський, додавши, що "з нашого боку це велика перемога".

Про тривалість зустрічі і особисте ставлення Байдена

На його думку, те, що замість однієї години зустріч тривала дві, свідчить про зацікавленість сторін у діалозі.

"Не знаю, чи сталась хімія... Зустріч була продуктивна, не постійно в сонячній атмосфері, але така... чоловіча розмова. Від президента чув лише приємні слова, він розуміє, що складно", - сказав президент.

Зеленський запевнив, що з боку президента США взагалі не було негативу стосовно України, до нього особисто чи до його команди.

Як повідомляв УНІАН, що Офіс президента України опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена. Документ складається з п'яти блоків:

Безпека та оборона. Тут йдеться про співпрацю у цій галузі, протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень нашої країни. Демократія, правосуддя і права людини. Звичайно ж, підняли питання корупції та реформування судової системи. Енергетична безпека та клімат. Обговорили "Північний потік-2", США пообіцяли не допустити використання Кремлем газу як геополітичної зброї. Економічне зростання і процвітання. Протидія пандемії та гуманітарна допомога. США заявили, що нададуть Україні 12,8 млн доларів на боротьбу з COVID-19 і 45 млн на гумдопомогу.

Автор: Олег Давигора