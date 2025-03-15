Йдеться про гарантії безпеки для всієї Європи та України.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що якщо дуже сильно прискоритися, то Україну і Європу можна реально посилити за три роки. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на брифінгу.

"Всі розуміють, що можна з сьогоднішніми темпами посилити Україну і Європу за 5 років. Ми вважаємо, що це дуже довго. І вважаємо, що небезпечно", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що Україна у час війни показала, що це може бути швидше.

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"Партнери погоджуються з нами, що можна це зробити за 3 роки, але це всім треба рухатись дуже сильно. Це так посилитись, дуже сильно збільшити виробництво в усіх союзницьких країнах, щоб зробити реальними гарантії безпеки для всієї Європи", - підкреслив Зеленський.

Гарантії безпеки для України - що відомо

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню раніше заявив, що близько 15 країн хочуть надати гарантії безпеки для України.

11 березня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що станом на зараз розглядаються різні варіанти гарантій безпеки, які може отримати Україна для запобігання повторенню російської агресії у майбутньому.

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