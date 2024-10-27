Фінський прем'єр-міністр не уточнив, коли саме може зустрітися з лідером українців.

Президент Володимир Зеленський може відвідати столицю Ісландії Рейк'явік.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо в соцмережі Х (Twitter) у неділю, 27 жовтня, написав, що чекає на зустріч з українським лідером на Північній раді.

Водночас чиновник не уточнив дату зустрічі.

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За його словами, Фінляндія є одним із найсильніших прихильників України в Європі:

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом Володимиром Зеленським на Північній раді в Рейк'явіку".

28-21 жовтня в Рейк'явіку відбудеться 76-а сесія Північної ради - це політичний саміт держав Північної Європи. Цього року головна тема заходу - "Мир і безпека в Арктиці".

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Раніше очільниця Міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала країни Євросоюзу більше інвестувати в оборону і заходи стримування загрози з боку РФ. Пані міністр наголосила, що російський диктатор Володимир Путін "розуміє тільки силу".

До цього очільник фінського МЗС розкритикувала владу Німеччини за позицію щодо надання військової допомоги Україні. Головний дипломат Фінляндії закликала канцлера Олафа Шольца відмовитися від сумнівів щодо надання озброєння й визнати важливість своєї ролі.

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