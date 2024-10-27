Франція і Німеччина - головні мішені для Росії в рамках гібридної війни із Заходом, вважає фінська пані міністр.

Пані міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала країни ЄС більше інвестувати в оборону і заходи стримування загрози з боку Росії.

Про це пише DW, посилаючись на заяву очільниці фінського МЗС. "Я готова очікувати від Путіна всього. Нам час подорослішати. Путін - диктатор, який розуміє тільки силу", - підкреслила Валтонен.

На її думку, у майбутньому країнам ЄС буде потрібно витрачати на оборону більше, ніж встановлені НАТО 2% ВВП.

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За словами Валтонен, Німеччина і Франція є головними мішенями для РФ у рамках гібридної війни із Заходом. Вона уточнила, що основний упор Кремль робить на поширення дезінформації для зниження рівня підтримки України серед місцевого населення:

"Ніхто не бажає миру більше, ніж Україна. Але якщо хтось думає, що можна зупинити війну, припинивши постачання зброї, я можу сказати тільки одне: це не призведе до закінчення війни, це призведе до кінця України".

У центрі уваги допомога Україні - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, раніше Еліна Валтонен розкритикувала керівництво Німеччини за позицію щодо військової допомоги Україні. Очільниця зовнішньополітичного відомства закликала канцлера ФРН Олафа Шольца відмовитися від сумнівів щодо постачання зброї та визнати важливість своєї ролі.

Валтонен наголосила, що європейські партнери України не несуть відповідальності за ескалацію конфлікту, оскільки працюють у рамках міжнародного права. Вона і тоді підкреслила, що Росія не відступить, якщо союзники перестануть допомагати Україні.

У травні 2024 року Фінляндія дозволила Збройним силам України застосовувати отриману від Гельсінкі зброю по цілях на території РФ.

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