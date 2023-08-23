Українцям не можна розслаблятися, підкреслив президент.

Українці під час повномасштабної війни з РФ перемогли в тому, що не дозволили росіянам знищити свою країну, але це не остаточна перемога.

Українці зараз трохи розслабилися в думках, що ми вже перемогли, розповів президент Володимир Зеленський на брифінгу після завершення третього саміту Кримської платформи. "Ми ще не перемогли. Ми перемогли в тому, що не дали знищити нашу державу. І факт, що на сьогоднішній день вони не здатні нас знищити – дуже важливий. Це важлива перемога військових і народу, який пахав на цю перемогу. Але це не остаточна перемога", – підкреслив він.

Глава держави додав, що спочатку ми маємо деокупувати всі наші території, а потім повернути всіх наших людей, і поставити в цьому крапку. "Або – з таким сусідом – три крапки – тому так і хочемо в НАТО. Але міняти НАТО на наші землі – це нечесна розмова, нечесний діалог і провокація", – заявив лідер України.

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Зеленський також розповів, з якими проблемами наші воїни стикаються на півдні. "Що стосується нашого південного напрямку, як ви знаєте, там все дуже щільно заміновано і непросто. І люди йдуть пішки – дуже часто йдуть пішки, щоб не втратити той дефіцит броньованої техніки. Якби у нас було з запасом – звичайно, можна було б ризикувати. Не хочеться ризикувати як людьми, так і технікою, але це вибір командирів на місцях", – поділився президент.

Глава держави зазначив, що "перш за все люди, а потім вже техніка". "Мої сигнали – всі вони знають, я їжджу на фронт постійно, і знаю весь дефіцит. Коли ти знаєш, що приїде для бригади сто броньовиків, і коли вони приходять, з них – бац! – і 20 потрібно ремонтувати, так що ти постійно знаходишся в ситуації, коли у тебе неповний комплект", – сказав він.

Президент підкреслив, що ніхто не плачеться, всі борються, йдуть вперед. "Там, де є помилки, потрібно їх виправляти. Вони виправляються. Там де важко – буде важко, ми воюємо з Росією. Просто всі почали це забувати, давайте відверто. Коли всі сказали, що за три дні нас окупують, хтось був у хаосі, але ми боролися, бо розуміли, що боремося з другою за силою або чимось там ще (мені все одно) армією світу. Але треба було стояти до кінця і витримувати. Я вважаю, що ми витримали", – заявив Зеленський.

Війна в Україні – новини, які сьогодні варто знати

На початку літа Володимир Зеленський підтвердив, що українські воїни почали контрнаступальні операції. Наші воїни вже звільнили чимало землі на півдні та сході країни. Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван говорив, що Україна продовжує звільняти свої землі "на методичній, системній основі".

Потім президент України зазначав, що наші бійці працюють над тим щоб якомога швидше звільняти територію, окуповану росіянами, і це важке завдання.

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