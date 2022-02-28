У Росії всього один завод Volvo Group.

Автовиробник Volvo одним з перших припинив випуск і продаж автомобілів в Російській Федерації. Головною причиною вони називають вторгнення РФ в незалежну Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Один з топ-менеджерів компанії заявив, що такі санкції діятимуть невизначену кількість часу. Ймовірно, до тих пір, поки РФ не припинить війну в нашій країні і не виведе свої війська.

"Тепер у нас є трохи більше ясності щодо санкцій і безпеки в регіоні. Це означає, що всі операції в Росії припиняються", - повідомив представник компанії.

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