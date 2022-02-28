VOLVO припинив випуск авто в РФ / фото REUTERS
Автовиробник Volvo одним з перших припинив випуск і продаж автомобілів в Російській Федерації. Головною причиною вони називають вторгнення РФ в незалежну Україну.
Про це повідомляє Reuters.
Один з топ-менеджерів компанії заявив, що такі санкції діятимуть невизначену кількість часу. Ймовірно, до тих пір, поки РФ не припинить війну в нашій країні і не виведе свої війська.
"Тепер у нас є трохи більше ясності щодо санкцій і безпеки в регіоні. Це означає, що всі операції в Росії припиняються", - повідомив представник компанії.