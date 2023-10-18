За його словами, візит Зеленського обговорювався практично відразу після атак ХАМАС, і в той час ізраїльська сторона не була готова до такої поїздки.

Ізраїль не відмовляв президенту України Володимиру Зеленському в візит солідарності, а попросив почекати. Про це сказав український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю італійському виданню la Repubblica.

За його словами, візит Зеленського обговорювався практично відразу після атак ХАМАС, і в той час ізраїльська сторона не була готова до такої поїздки.

"Ми не відчуваємо себе відкинутими. Ми обговорили з ізраїльською владою візит відразу після нападу ХАМАС. Вони сказали нам, що нам доведеться почекати. Тоді в Тель-Авіві не очікували жодного іноземного лідера. Тепер все змінилося", - заявив міністр.

Відео дня

Інформація про можливий візит Зеленського до Ізраїлю

11 жовтня ЗМІ повідомили, що український президент хоче здійснити візит до Ізраїлю, але влада країни нібито не погодили його поїздку. З тих пір в Тель-Авіві вже побували президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Американський лідер прибув Тель-Авів, щоб зміцнити зобов'язання Штатів перед Ізраїлем та запобігти поширенню його війни з Росією ХАМАС і занурення Близького Сходу в хаос. Байден підтримав версію, згідно з якою причиною вибуху в лікарні гази стала невдало випущена ракета бойовиків ХАМАС.

Вас також можуть зацікавити новини: