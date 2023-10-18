Ізраїль не відмовляв президенту України Володимиру Зеленському в візит солідарності, а попросив почекати. Про це сказав український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю італійському виданню la Repubblica.
За його словами, візит Зеленського обговорювався практично відразу після атак ХАМАС, і в той час ізраїльська сторона не була готова до такої поїздки.
"Ми не відчуваємо себе відкинутими. Ми обговорили з ізраїльською владою візит відразу після нападу ХАМАС. Вони сказали нам, що нам доведеться почекати. Тоді в Тель-Авіві не очікували жодного іноземного лідера. Тепер все змінилося", - заявив міністр.
Інформація про можливий візит Зеленського до Ізраїлю
11 жовтня ЗМІ повідомили, що український президент хоче здійснити візит до Ізраїлю, але влада країни нібито не погодили його поїздку. З тих пір в Тель-Авіві вже побували президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Американський лідер прибув Тель-Авів, щоб зміцнити зобов'язання Штатів перед Ізраїлем та запобігти поширенню його війни з Росією ХАМАС і занурення Близького Сходу в хаос. Байден підтримав версію, згідно з якою причиною вибуху в лікарні гази стала невдало випущена ракета бойовиків ХАМАС.