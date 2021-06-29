Журналістам повідомили, що внаслідок сутичок затриманих серед мітингувальників не було.

Підприємці з руху #SaveФОП відвідали Банкову, вимагаючи від президента Володимира Зеленського вийти до них і заслухати їхні вимоги.

Сотні протестувальників сіли під будівлею Офісу президента й почали бити пластиковими пляшками по плитці, скандуючи: «Вово, виходь» та «Ганьба».

Інші розмістилися трохи далі з фірмовими білими прапорами. До активістів з ОП ніхто не вийшов, після чого вони вирушили до парламенту. Правопорядок в центрі столиці контролює поліція.

Учасники #SaveFOP зібралися на протести вранці, 29 червня, на Майдані Незалежності. Хода на Банкову супроводжувалася короткими перепалками з правоохоронцями, які, за даними ЗМІ, блокували просування колони вперед.

Як передає кореспондент УНІАН, на Європейській площі між учасниками акції та працівниками поліції сталася невелика штовханина без наслідків для обох сторін. Активісти покричали «Ганьба» на адресу поліцейських та пішли в бік Майдану Незалежності.

З собою демонстранти прихопили труни та похоронні вінки. У поліції зазначили, що внаслідок сутичок затриманих серед мітингувальників не було.

На вході до ОП поліція вимагала від учасників акції показати особисті речі, але спровокувала нові сутички. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Підприємці планували пройти маршем із труною і ритуальними вінками – як символ похорону малого бізнесу – до Офісу президента, а потім до Верховної Ради.

Учасники акції переконані, що в разі, якщо не буде прийнято законопроекти №3853-1 (2) та №3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності, мікробізнес в Україні буде знищено податками.

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Автори: Яна Ставська, Дмитро Хилюк