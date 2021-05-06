Незабаром Рада може відправити голову МОЗ у відставку.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів, чи може він очолити відомство замість Максима Степанова.

В ефірі "Громадського радіо" Ляшко не підтвердив, але і не заперечив, чи погодився б він очолити МОЗ у разі надходження відповідної пропозиції.

"Всьому свій час", - сказав чиновник.

За його словами, головне завдання для МОЗ зараз - це боротьба з COVID-19 і забезпечення масової імунопрофілактики.

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"Зараз мені не цікаво, хто за кого проголосував. Мені цікаво, щоб була вакцина, щоб ми виконали цю свою місію, провакцинували українців і, щоб можна було коли-небудь вийти на той брифінг і сказати: "Нуль випадків коронавірусної хвороби в Україні", - сказав Ляшко.

Питання про звільнення Степанова

Народні депутати з минулого року збирають підписи за проведення позачергового засідання парламенту для розгляду постанови про звільнення Степанова з посади голови МОЗ. На відставці Степанова наполягають фракції "Голос" і "Європейська солідарність".

28 квітня в Офісі президента заявили, що питання про звільнення глави МОЗ не розглядається.

Разом з тим голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що зібрано необхідну кількість підписів депутатів за проведення позачергового засідання ВР для розгляду питання про звільнення Степанова.

Спікер ВР Дмитро Разумков прогнозує, що відставка Степанова може відбутися не раніше 18 травня.

У "Слузі народу" кажуть, що мають кілька кандидатур на посаду міністра.

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Автор: Юрій Годован