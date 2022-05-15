Німеччина зараз має шанс прийняти історичне рішення і уникнути політичної помилки - вибір стоїть за політичними елітами країни.

Україна стане членом Євросоюзу, а вже найближчим часом отримає статус кандидата, і питання лише в тому, якою буде роль Німеччини в цьому процесі.

Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перед завершенням свого візиту до Берліна.

Міністр заявив, що під час його візиту відбулася дуже конструктивна дискусія з представниками офіційної влади Німеччини про вступ України до Євросоюзу.

"Я їм сказав дуже просту річ. Дивіться: це все одно станеться. Це неминуче. Однозначно Україна отримає статус кандидата рано чи пізно, а ми хочемо, щоб це сталося своєчасно – в червні на саміті ЄС", - пояснив Кулеба.

За його словами, Німеччина зараз має шанс прийняти історичне рішення і уникнути політичної помилки.

"Вибір перед німецькими елітами дуже простий: або очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи, або це все одно відбудеться, але без вашого лідерства", - сказав міністр.

У той же час, за словами Кулеби, рішення ще не прийнято, тому він закликав українців приєднатися до його просування: "Закликаю кожного з вас, у кого є контакти, друзі в Німеччині, мобілізувати максимальну підтримку для того, щоб в кінці червня на саміті ЄС Україна отримала статус кандидата".

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