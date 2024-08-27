Рішення стосуватимуться, зокрема, боротьби з ухилянтами, зазначив президент України.

Триває війна в Україні, і за два тижні правоохоронці та прикордонники мають напрацювати рішення у питанні протидії незаконному виїзду за кордон як ухилянтів, так і впливових осіб у держави.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції на форумі "Україна 2024. Незалежність", відповідаючи на запитання представників ЗМІ, чому скандальні і одіозні особи можуть спокійно виїхати з країни, а також ухилянти.

"Прийнято кілька рішень. Через два тижні напрацюють свої рішення правоохоронні органи разом з прикордонниками. Тобто вони напрацюють рішення - що може бути і як з цим боротися. Я з вами погоджуюсь, що це виклик і велика проблема для нас", - зазначив глава держави.

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Президент зауважив, що принаймні "на папері" рішення будуть за два тижні. "Принаймні будемо розуміти як це можна посилити. Посилити і контроль, і відповідальність", - додав Зеленський.

Новини України - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Генпрокуратура повідомила про оголошення підозри чинному народному депутату Артему Дмитруку, а згодом від Державного бюро розслідувань стало відомо, що відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом.

ЗМІ сьогодні інформують, що Молдова отримала запит на затримання українського народного депутата Дмитрука, коли він перебував на її території, однак правоохоронці не мали законних підстав для цього. Зазначається, що він може перебувати у Лондоні чи Стамбулі.

Генеральний прокурор України Андрій Костін на форумі "Україна 2024. Незалежність" заявив, що правоохоронні органи наразі з’ясовують усіх причетних до втечі Дмитрука.

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