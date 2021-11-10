Секретар Радбезу не сказав, коли можна очікувати на оголошення перших прізвищ людей, визнаних в Україні олігархами.

Рада національної безпеки і оборони розпочала роботу з реалізації закону про олігархів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Ми на засіданні Ради нацбезпеки і оборони торкнулись закону про деолігархізацію, який вже підписаний, по якому вже є остаточна редакція. Починається велика робота в цьому напрямку, є відповідна робоча група, там є декілька підрозділів, окремо працює апарат Ради нацбезпеки і оборони над своїм завданням, окремо працює Кабінет міністрів. Групу, яка знаходиться в Кабінеті міністрів, очолює міністр юстиції Малюська (Денис Малюська – Ред.)", – сказав він.

Читайте такожУ Мін'юсті дали поради олігархам перед запровадженням антиолігархічного закону в діюНа питання, коли чекати перших рішень РНБО стосовно публікації прізвищ олігархів, Данілов відповів: "Є закон, в законі все прописано, є процедура. Після 7-го числа, як тільки закон було підписано і опубліковано, ми почали свою роботу. Чекайте".

Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня прийняла президентський законопроект про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, що мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Законопроект розглядали за спецпроцедурою, тобто розглянули тільки 13 поправок з поданих 1 тис. 270. Документ вже підписав глава держави Володимир Зеленський.

Автор: Дмитро Шварц