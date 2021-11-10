За літаками, які потрапили під санкції РНБО, будуть слідкувати, зазначив секретар органа.

Рада нацбезпеки та оборони України застосувала санкції проти трьох літаків, які незаконно літали в окупований Росією Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Сьогодні було прийняте рішення стосовно трьох літаків, які продовжують курсувати в США, на компанії яких вони були оформлені. Було прийнято рішення про накладання санкцій... Всі ті літаки, які вважають, що вони будуть без дозволу десь пересуватися, вони будуть переслідуватися, всі їхні реєстрації будуть відслідковуватися, вони будуть обов’язково підпадати під санкції", – наголосив він.

Читайте такожВ РНБО "поставили крапку" в питанні відкриття магазинів російської мережіВодночас Данілов додав, що літак нардепа Віктора Медведчука з першого дня накладення на нього санкцій перебуває в аеропорту "Жуляни", однак нікуди жодного разу не відправлявся.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа – за життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Санкції наклали на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

Автор: Антоніна Доломанжи