Слідчі ДБР сьогодні проводили обшук у будинку відстороненого судді.

Олександр Тупицький заявив, що слідчі ДБР під час обшуку у його будинку вилучили патрони до мисливської зброї, старий мобільний телефон дружини та жорсткий диск зі старого комп’ютера.

Читайте такожСлідчі ДБР прийшли з обшуком у будинок Тупицького – ЗМІПро це сам Тупицький повідомив у коментарі УНІАН після обшуків, які проводились сьогодні у його будинку на вулиці Михайла Драгоманова.

На запитання кореспондента УНІАН що шукали і що знайшли він сказав:

“Я не знаю, що шукали. Я нічого не ховав, в мене вилучили патрони до зареєстрованого мисливського карабіну, оскільки я є мисливець. Також зі старого комп’ютера зняли жорсткий диск, старий телефон дружини вилучили, в якому навіть сім-карти вже немає. І на цьому все закінчилося. А що шукали - Бог його знає”, - зауважив Тупицький.

Тупицький додав, що пов’язує цей обшук з тиском на нього.

“Таким чином мене хочуть вижити з Конституційного суду. Змусити мене піти. Я називаю це знущанням. Потрібно витерти ноги об голову Конституційного суду, щоб він здався морально і пішов”, - сказав він.

Також Тупицький прокоментував ситуацію з обранням йому запобіжного заходу у Печерського райсуді столиці в рамках розслідування кримінального провадження, в якому він є підозрюваним у наданні завідомо неправдивих свідчень, і на засідання якого вже декілька разів не з’явився.

Свою неявку Тупицький пояснив тим, що погано почувається, але запевнив, що в цілому не має наміру ухилятися від участі у судових засіданнях.

“Я не ухиляюся від явки до суду. Але що важливіше: участь у засіданні чи стан свого здоров’я? Засідання нікуди не подінеться”, - сказав він.

Крім того, Тупицький прокоментував засідання Верховного суду, де розглядаються його позови до президента щодо відсторонення та звільнення з посади судді КС.

Він зазначив, що судові засідання тривають, і припустив, що суд не зволікатиме з ухваленням рішень за його позовами.

Слідчі ДБР сьогодні проводили обшук у будинку Тупицького в рамках розслідування кримінального провадження стосовно колишніх суддів Вищого господарського суду Віктора Татькова та Артура Ємельянова. В одному з епізодів цієї справи Тупицький також є підозрюваним.

Підозри суддям Ємельянову та Татькову: деталі

У жовтні 2016 року Департамент спецрозслідувань ГПУ повідомив про підозри суддям Вищого господарського суду Ємельянову і Татькову у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) та ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) ККУ.

У ГПУ заявляли, що слідство має докази того, що ці особи у 2011-2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень.

Перед повідомленням про підозру Татьков виїхав за межі України. У вересні 2019 року ВРП звільнила Татькова з посади судді Вищого господарського суду.

У червні 2018 року ВРП відсторонила Ємельянова від здійснення правосуддя, а у березні 2021 року - звільнила Ємельянова з посади судді Вищого госпсуду.

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Автор: Дмитро Хилюк