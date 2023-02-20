Президент США підтримав український народ та зокрема Володимира Зеленського.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден залишив запис у книзі гостей у Маріїнському палаці під час свого візиту до Києва. Відповідне фотопідтвердження опублікував віце-прем’єр України Олександр Кубраков.

Спочатку Байден висловив оду народу України, а потім проявив повагу до Володимир Зеленського.

"Для мене велика честь знову бути запрошеним до Києва, щоб висловити солідарність і дружбу з волелюбним народом України, пане президенте. Будь ласка, прийміть мою глибоку повагу за вашу мужність і лідерство", - написав Байден.

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Завершив президент США фразою "Слава Україні!", написавши її на український лад.

Байден став першим президентом США з часів Джорджа Буша-молодшого, який прибув до України з візитом. Буш-молодший перебував у Києві у вересні 2008-го року.

Відзначимо, що ця зустріч між Зеленським і Байденом стала вже другою для обох президентів за останні два місяці. 21 грудня минулого року вони вже проводили очні переговори, однак у Вашингтоні.

Несподіваний візит Байдена до України: що відомо

Вранці 20 лютого президент США Джо Байден прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Він заявив про надання Україні пакету оборонної допомоги на 500 млн доларів, до якого будуть входити боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи та системи повітряного спостереження. Офіційно про нього повідомлять завтра, 21 лютого

Також американський президент повідомив, що Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами зобов'язалися надати Україні близько 700 танків та іншу допомогу.

Своєю чергою Зеленський запевнив, що результати перемовин з Байденом незабаром можна буде побачити на полі бою.

Байден також висловився про переговори й поточну ситуацію на полі бою. Зокрема заявив, що Україна домоглася успіхам у війні всупереч всім очікуванням.

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