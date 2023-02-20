Президент США зазначив, що Україна й надалі буде перемагати.

Україна домоглася успіху у війні попри всі очікування. Ця війна стала найбільшим збройним конфліктом в Європі.

"Це найбільша наземна війна в Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху, всупереч всім очікуванням, крім ваших власних. І я впевнений, що ви і далі будете перемагати", - заявив президент США Джо Байден в ході свого раптового візиту до Києва 20 лютого.

Американський лідер зазначив, що вибудовування міжнародної коаліції на підтримку України стало величезним викликом для Вашингтона.

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"Американський народ знає-неприборкана агресія є загрозою для всіх нас. Ми зібрали коаліцію націй від Атлантики до Тихоокеанського регіону. НАТО. Японія. Кількість націй - понад 50, які допомагають Україні захищати себе безпрецедентною економічною, військовою та гуманітарною підтримкою. Найсильніші економіки світу зібралися, щоб перекрити життєві потоки російської економіки. Разом ми зібрали 700 танків і тисячі бронемашин, тисячу артилерійських систем і понад 2 млн артилерійських боєприпасів, більше 50 ракетних систем, засоби ППО", - вказав Байден.

Крім того, він згадав розмову із Зеленським рік тому, коли президент України попросив зібрати світових лідерів для допомоги Києву.

"Рік тому, коли ми говорили по телефону, я запитав у вас, пане президенте: "Чим я можу допомогти вам?", і ви відповіли - я процитую: "Зберіть світових лідерів для підтримки України, попросіть їх підтримати Україну". І ви сказали, що не знаєте, чи зможемо ми ще колись поговорити. Ця темна ніч була рік тому, коли світ очікував, що може впасти Київ, або навіть вся Україна. Але через рік Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть. Америка стоїть з вами і світ стоїть з вами", - вказав американський президент.

Також політик розповів про свої попередні візити в Україну.

"Повинен сказати, Київ став частиною мого серця. Я приїжджав сюди шість разів як віце-президент і один раз як президент. Перший раз я приїхав в 2009-му, потім повертався три рази в 2014-му, за часів Революції Гідності. У 2015-му, коли Рада будувала міцну демократію, і 2017-му, відразу перед тим, як я залишав офіс. Але я знав, що я ще повернуся - одна остання поїздка. Так що, президент Зеленський, для мене велика честь ще раз приїхати до Києва зустрітися з вами, військовими, розвідкою, дипломатами, які стоять на захисті країни", - підсумував Байден.

Візит Джо Байдена в Україну - що відомо

20 лютого президент США Джо Байден прибув з неанонсованим візитом до Києва. Американський лідер вшанував пам'ять загиблих Героїв України разом з президентом Володимиром Зеленським на Михайлівській площі.

Крім того, в ході свого візиту Байден заявив про новий пакет військової допомоги для України. Загальна сума підтримки оцінюється в 500 мільйонів доларів.

Разом з президентом США до Києва приїхав радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван. З ним провів зустріч глава офісу президента України Андрій Єрмак.

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