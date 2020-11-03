Представник президента дав оцінку складу КСУ.

У Конституційному суді є група суддів, які відверто симпатизують Росії, і її очолює голова суду Олександр Тупицький.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник президента України в Конституційному суді, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив під час виступу у Верховній Раді.

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За його словами, "Російська Федерація за допомогою своїх агентів впливу в Україні, у тому числі представлених у нашому парламенті, ініціювала в КС визнання неконституційними базових, основоположних законів, які стали основою євроатлантичної інтеграції України, а саме - антикорупційних законів".

Як наголосив Веніславський, через "підконтрольні політичні сили" в Україні було внесено відповідне подання до КС.

Веніславський заявив, що "в Конституційному суді є група суддів, які відверто симпатизують РФ. Очолює цю групу голова Конституційного суду".

Він заявив, що ще у 2014 році Тупицький, коли КС визнавав неконституційною постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим про проведення референдумів, "виступав за те, що Конституційний суд не має права давати оцінку конституційності постанови з огляду на міжнародні договори України". При цьому тоді Тупицький виступив з окремою думкою, зауважив представник президента у Конституційному суді.

Веніславський закликав суддів КС, які голосували "за ганебне рішення", подати у відставку.

"Якщо вони цього не зроблять, це зробить парламент. А якщо парламент цього не зробить, це може зробити вулиця", - заявив він.

Конституційний суд проти антикорупційної реформи

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ. На переконання авторів подання - 51 народного депутата, тодішній глава держави Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив заборону на узурпацію державної влади. Також, стверджували депутати, указ суперечить положенням Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень президента України.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: Надя Пришляк