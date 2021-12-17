Емоції Зеленського показували на великому екрані протягом усіх епізодів з жартами про нього.

Президента Володимира Зеленського, його дружину та главу ОП Андрія Єрмака помітили у залі палацу "Україна" під час зйомок новорічного випуску "Квартал 95".

Ролики з’явилися у Telegram КП в Украине ввечері, 16 грудня.

Глядачам одразу пояснили, що на шоу завітало українське керівництво.

За даними Главком, концерт стартував після 20:00, одразу після прибуття глави держави. Святкова програма почалась з жарту про Зеленського, якого на сцені пародіював його "двійник" - Юрій Великий.

"Скільки у залі людей. Давно я такої кількості людей без плакатів не бачив", – сказав Великий голосом Зеленського зі сцени.

Витримавши паузу, слова Великого підхопив Євген Кошовий, звернувшись до президента: "Дивись, який представницький сидить".

Далі актори обговорили ностальгію за часами Зеленського у "Кварталі", замах на Шефіра і надання звання "заслуженого артиста" Monatik.

"А ось якби не ми – він би (Зеленський) там (у залі) не сидів", – зауважив Кошовий, додавши, що "якби він там не сидів, ми тут не стояли б".

"Хоча якби він стояв тут (на сцені), ми сиділи би там", – продовжив комік.

Наприкінці Великий разом з Оленою Кравець, яка зіграла Олену Зеленську, сидячи серед глядачів, вирішив "оцінити" захід, констатувавши: "Думав, що ніколи не скажу цього. Але дивлюся я на хлопців – і розумію: за Порошенка було краще".

Після цього камера "спіймала" емоцію Зеленського та його оточення – той разом з Єрмаком і Шефіром сміявся.

Жарти про Зеленського

Вперше кварталівці показали "президента Зеленського" в серпні 2019 року в Одесі. Тоді ж вперше на сцені побачили актора Юрія Великого, який отримав постійну роль чинного президента.

В одному з інтерв'ю Великий пояснив, що добирає жарти про Зеленського: "Звісно, я не можу читати про нього жарти, які можуть його конкретно образити. Взагалі намагаюся не жартувати образливо. Навіть пародіюючи інших політиків".

Художні керівники "Кварталу-95" розповідали, що тексти пише авторська група, потім разом із акторами "дотягують" сюжети. За словами Олександра Пікалова, теми обирають, переглядаючи новини та телебаченні та в інтернеті і читаючи аналітику на конкретні теми.

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Автор: Віолетта Орлова