"Квартал" продає серіали у 40 країн світу, зауважив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський не вважає коректним порівняння продажу студії "Квартал 95" Росії і роботу шоколадної фабрики п’ятого президента України Петра Порошенка у російському Липецьку.

Про це він заявив під час прес-марафону "30 запитань президенту" 26 листопада.

Зеленському нагадали, що після його обрання президентом РНБО ввів проти російських телеканалів, зокрема "СТС", санкції, які не дозволяють українським компаніям з ними торгувати.

Після чого студія "Квартал 95" продала права на продаж серіалів шведському посереднику, а вже той, мовляв, продає кінострічки росіянам. У зв’язку з цим у Зеленського запитали, чи коректно порівняти роботу "Кварталу" у Росії з роботою Липецької фабрики Порошенка.

Читайте такожЗеленський відреагував на середній палець, який йому показав Лерос (відео)У відповідь глава держави заявив, що він вже відійшов від цього бізнесу на відміну від свого попередника, який навіть "після відходу від дивідендів", мовляв, продовжував торгувати цукерками у розпал війни.

"Некоректно взагалі порівнювати медіапростір з цукерками. До речі, цукерки ці продавалися в ОРДЛО, багато фото. І ці цукерки продавалися у сепаратистських полках. Ну, продавалися, то й продавалися. А що стосується шведів. Студія "Квартал 95" заключила з ними договір років за 10 до початку війни. І тоді для хлопців це був ексклюзивний партнер", – сказав Зеленський, додавши, що "Квартал" продає серіали у 40 країн світу.

Глава держави ще раз підкреслив, що "вийшов з бізнесу": "Навіть не знаю, де і що транслюється. Я, як президент України, повинен захищати український медіапростір".

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 листопада, відбувається прес-марафон "30 запитань президенту України". Захід розпочався о 12:00 і триватиме три години. Він присвячений екватору каденції Зеленського.

Захід анонсували лише вчора. Запрошено представників 30 українських та міжнародних видань.

Під час марафону Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні.

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Автор: Яна Ставська