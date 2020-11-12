Ігор Уманський написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника керівника Офісу президента.
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Про це Уманський повідомив у Facebook і оприлюднив фото своєї заяви на ім'я керівника апарату ОП.
"Карантин вихідного дня? Ок! Тоді - всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову. Щодо причини відставки - все після прийняття рішення за моєю заявою. Обов’язково запрошу усіх, кому не байдуже", - написав Уманський у пості.
Раніше Уманський обіймав посаду міністра фінансів України.
Карантин вихідного дня в Україні:
- 11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
- У вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонена робота кафе і ресторанів (за винятком послуги "на винос"), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.
- Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.
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