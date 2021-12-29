На думку дипломата, переговори між США і Росією будуть результативними, якщо вони відбудуться "у тісній координації та за участю ЄС".

Європейський союз хоче взяти участь у переговорах між США та Росією щодо безпеки в Україні та Європі.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель в інтерв'ю Die Welt.

"Ми не хочемо і не можемо собі дозволити бути сторонніми глядачами, через голову яких ухвалюються рішення", — сказав Боррель.

Читайте такожСША залишають авіаносну ударну групу в Середземному морі: причина в РосіїНа думку дипломата, переговори між США і Росією будуть результативними, якщо вони відбудуться "у тісній координації та за участю ЄС".

"Росія хоче вести переговори про архітектуру європейської безпеки без залучення Європейського Союзу – це абсурд. Ми цього не приймемо. Нічого не вирішується про нас без нашої участі", — наголосив він.

Боррель також прокоментував вимоги Кремля, зокрема й щодо так званих "гарантій невступу України в НАТО". Дипломат назвав цю вимогу неприйнятною, "особливо з огляду на Україну".

Втім, Боррель переконаний, що переговори з Росією не повинні обмежуватись темою України та нерозширення НАТО.

"Ми повинні говорити про всі порушення з моменту ухвалення Гельсінського заключного акту в 1975 році. Ми не згодні ні з багатьма подіями в російській зовнішній політиці, ні з деякими подіями, які Москва розглядає як внутрішні справи", — заявив він.

Як повідомляв УНІАН, за словами чиновника Ради з національної безпеки США, переговори між Штатами і Росією мають відбутися 10 січня. Зокрема, вони будуть присвячені ситуації навколо України та контролю над озброєннями.

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