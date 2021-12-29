Президент США вирішив не розкривати карти про плани подальших комунікацій з Кремлем.

Президент США Джо Байден не дав точної відповіді, чи планує він зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним 10 січня. Як повідомлялося, в цей день повинні пройти переговори з питань безпеки США і РФ, на яких обговорять ситуацію в Україні.

Як повідомляє Reuters, відповідаючи на питання, чи зустрінеться він з президентом Росії Путіним 10 січня, Байден зазначив: "Подивимося". Президент США вирішив не розкривати карти про плани подальших комунікацій з Кремлем.

Читайте такожВ ЄС назвали протистояння російським загрозам одним з підсумків 2021 рокуУточнюється, що Білий дім не відповів на прохання прокоментувати, чи мав на увазі Байден у своєму коментарі саме ці переговори про безпеку.

Переговори Заходу з Росією: що відомо

10 січня офіційні особи США і Росії проведуть переговори з питань безпеки. На цій зустрічі будуть обговорені побоювання з приводу зростання напруженості навколо України.

12 січня заплановані переговори Росії та НАТО. А ширша зустріч за участю Москви, Вашингтона та інших європейських країн призначена на 13 січня.

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