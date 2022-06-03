Європейський Союз не визнає російські паспорти, видані українцям на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.
Про це йдеться у заяві віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.
"Європейський Союз рішуче засуджує укази президента Росії від 25 і 30 травня, якими було спрощено процес надання російського громадянства та видачі російських паспортів громадянам України на території Херсонської та Запорізької областей, які тимчасово перебувають під військовим контролем російських окупаційних військових, а також українським дітям, позбавленим батьківського догляду, і недієздатним особам з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей", - наголошує Боррель.
У цьому зв'язку Європейський Союз не визнаватиме цих паспортів, виданих як складова загарбницької війни Росії проти України.
"Європейський Союз рішуче засуджує будь-які спроби Росії замінити демократично обрану та легітимну владу на місцях. Європейський Союз також засуджує спроби ввести російський рубль як паралельну до української гривні валюту, а також спроби нав’язати російські програми та навчальні матеріали, а також змінити мову навчання в школах тих районів Херсонської та Запорізької областей, що наразі знаходяться під незаконним контролем російських окупаційних збройних сил", - зазначив Боррель.
Водночас, будь-які спроби змінити статус частин території України є явним порушенням міжнародного права, Статуту ООН та Конституції України.
"Вони надалі підривають суверенітет і територіальну цілісність України та не будуть визнані Європейським Союзом. Росія, її політичне керівництво, а також всі ті, хто причетний до порушень міжнародного права та міжнародного гуманітарного права, будуть притягнуті до відповідальності за ці незаконні дії", - додав Високий представник ЄС.
Крім того, Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України та закликає Російську Федерацію негайно та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
25 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів Запорізької та Херсонської областей.
У Міністерстві закордонних справ України засудили такий указ та наголосили, що цей документ відкриває шлях до примусу жителів тимчасово захоплених російською армією територій набувати російське громадянство.
У МЗС додали, що незаконна паспортизація на Херсонщині та в Запорізькій області, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права, а також зобов’язань РФ як держави-окупанта, відповідно до статті 45 Гаазької Конвенції 1907 року та статті 47 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.
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