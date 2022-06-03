Європейський Союз рішуче засуджує укази президента Росії, якими було спрощено процес надання російського громадянства та видачі російських паспортів громадянам України на території Херсонської та Запорізької областей.

Європейський Союз не визнає російські паспорти, видані українцям на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Про це йдеться у заяві віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

"Європейський Союз рішуче засуджує укази президента Росії від 25 і 30 травня, якими було спрощено процес надання російського громадянства та видачі російських паспортів громадянам України на території Херсонської та Запорізької областей, які тимчасово перебувають під військовим контролем російських окупаційних військових, а також українським дітям, позбавленим батьківського догляду, і недієздатним особам з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей", - наголошує Боррель.

У цьому зв'язку Європейський Союз не визнаватиме цих паспортів, виданих як складова загарбницької війни Росії проти України.

"Європейський Союз рішуче засуджує будь-які спроби Росії замінити демократично обрану та легітимну владу на місцях. Європейський Союз також засуджує спроби ввести російський рубль як паралельну до української гривні валюту, а також спроби нав’язати російські програми та навчальні матеріали, а також змінити мову навчання в школах тих районів Херсонської та Запорізької областей, що наразі знаходяться під незаконним контролем російських окупаційних збройних сил", - зазначив Боррель.

Водночас, будь-які спроби змінити статус частин території України є явним порушенням міжнародного права, Статуту ООН та Конституції України.

"Вони надалі підривають суверенітет і територіальну цілісність України та не будуть визнані Європейським Союзом. Росія, її політичне керівництво, а також всі ті, хто причетний до порушень міжнародного права та міжнародного гуманітарного права, будуть притягнуті до відповідальності за ці незаконні дії", - додав Високий представник ЄС.

Крім того, Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України та закликає Російську Федерацію негайно та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

25 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів Запорізької та Херсонської областей.

У Міністерстві закордонних справ України засудили такий указ та наголосили, що цей документ відкриває шлях до примусу жителів тимчасово захоплених російською армією територій набувати російське громадянство.

У МЗС додали, що незаконна паспортизація на Херсонщині та в Запорізькій області, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права, а також зобов’язань РФ як держави-окупанта, відповідно до статті 45 Гаазької Конвенції 1907 року та статті 47 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

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