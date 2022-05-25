Указ відкриває шлях до примусу жителів тимчасово захоплених російською армією територій в цих областях набувати російське громадянство.

Міністерство закордонних справ України засуджує указ президента Російської Федерації Володимира Путіна про спрощене отримання громадянства РФ для жителів Запорізької та Херсонської областей.

Як йдеться у заяві МЗС, цей документ відкриває шлях до примусу жителів тимчасово захоплених російською армією територій в Херсонській та Запорізькій областях набувати російське громадянство.

Наголошується, що незаконна паспортизація на Херсонщині та в Запорізькій області, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права, а також зобов’язань РФ як держави-окупанта, відповідно до статті 45 Гаазької Конвенції 1907 року та статті 47 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

"Указ президента Росії є юридично нікчемним та не матиме правових наслідків. Це рішення не вплине на приналежність жителів тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України. Примусова паспортизація українців на Херсонщині та Запоріжжі є черговим свідченням злочинної мети війни Росії проти України – загарбання українських територій для їхньої подальшої окупації та інтеграції в російське правове, політичне та економічне поле", - йдеться у заяві.

Як наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна закликає міжнародне співтовариство зупинити Росію, яка скоює злочини проти України та українців в масштабах, незнаних в Європі з часів Другої світової війни.

"Ми вимагаємо негайно ухвалити шостий пакет санкцій ЄС, який включатиме ембарго на російську нафту, а також розпочати роботу над сьомим санкційним пакетом. Російський режим має бути притягнутий до відповідальності, а російська воєнна машина має бути позбавлена фінансових ресурсів. Ми також закликаємо міжнародних партнерів прискорити ухвалення рішень про подальше надання Україні озброєння, насамперед, реактивних систем залпового вогню, задля захисту українських територій від агресії Росії", - підкреслили у відомстві.

У МЗС додали, що зволікання лише заохочуватиме режим Путіна до подальших злочинів проти України і руйнування миру та безпеки в Європі.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів Запорізької та Херсонської областей.

Наразі російські окупанти незаконно контролюють лише окремі райони Запорізької та Херсонської областей.

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