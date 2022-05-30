Реалізація анексії міста перейшла в активну стадію, зазначає радник мера.

Окупанти розпочали процедуру приймання документів для отримання російського паспорту.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За процедурою, маріупольці повинні спочатку отримати довідку про реєстрацію в Донецьку, а потім подати документи на паспорт в підконтрольному Росії Новоазовську. Їх прийматимуть у так званій міграційній службі "ДНР".

"Враховуючи стан сполучення з Донецьком, це трохи проблематично. Поки. Але можемо констатувати, що анексія Маріуполя Росією перейшла в наступну стадію реалізації. Активну", - зазначив Андрющенко.

Як писав УНІАН, в Офісі президента порівняли видачу російських паспортів на окупованих територіях із квитками у концтабір.

25 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів Запорізької та Херсонської областей.

У Міністерстві закордонних справ України засудили такий указ та наголосили, що цей документ відкриває шлях до примусу жителів тимчасово захоплених російською армією територій набувати російське громадянство.

У МЗС додали, що незаконна паспортизація на Херсонщині та в Запорізькій області, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права, а також зобов’язань РФ як держави-окупанта, відповідно до статті 45 Гаазької Конвенції 1907 року та статті 47 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Вас також можуть зацікавити новини: