Окупанти розпочали процедуру приймання документів для отримання російського паспорту.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
За процедурою, маріупольці повинні спочатку отримати довідку про реєстрацію в Донецьку, а потім подати документи на паспорт в підконтрольному Росії Новоазовську. Їх прийматимуть у так званій міграційній службі "ДНР".
"Враховуючи стан сполучення з Донецьком, це трохи проблематично. Поки. Але можемо констатувати, що анексія Маріуполя Росією перейшла в наступну стадію реалізації. Активну", - зазначив Андрющенко.
Як писав УНІАН, в Офісі президента порівняли видачу російських паспортів на окупованих територіях із квитками у концтабір.
25 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів Запорізької та Херсонської областей.
У Міністерстві закордонних справ України засудили такий указ та наголосили, що цей документ відкриває шлях до примусу жителів тимчасово захоплених російською армією територій набувати російське громадянство.
У МЗС додали, що незаконна паспортизація на Херсонщині та в Запорізькій області, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права, а також зобов’язань РФ як держави-окупанта, відповідно до статті 45 Гаазької Конвенції 1907 року та статті 47 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.