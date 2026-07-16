Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків міністра оборони

Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані він звертатиметься до парламентарів по підтримку Хмари на посаді міністра оборони.

Президент України Володимир Зеленський доручив тимчасовому виконувачу обов'язків голови Служби безпеки України Євгенію Хмарі очолити Міністерство оборони - до офіційного призначення на посаду.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що вони з Хмарою обговорили виконання далекобійних операцій проти Росії, а також забезпечення підрозділів та Сил оборони України необхідними засобами.

"Доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили. Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України", - заявив президент.

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Зеленський зазначив, що важливою є наявність стратегічного бачення, як Україні активно діяти надалі для захисту нашої незалежності та примусу Росії до дипломатії.

"Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні", - написав глава держави.

Крім того, зазначив він, буде продовжено реалізацію всіх активних програм для розвитку та зміцнення Сил оборони України: від прямого фінансування бойових бригад та справедливого розподілу особового складу для бригад до максимального забезпечення наземних роботизованих комплексів всіма типами дронів і оперативної реалізації домовленостей з партнерами.

"Вважаю, що в наявних умовах реальна результативність у далекобійності, реально сильна безпекова робота, яка гарантуватиме контроль за внутрішньою ситуацією у складових Сил оборони, та реальний досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України мають стати перевагою і на посаді міністра оборони України", - написав Зеленський.

Зміна уряду

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 16 липня, Верховна Рада України схвалила новий склад Кабінету міністрів України. Зокрема, Михайла Федорова було звільнено з посади міністра оборони України.

Це супроводжувалося акціями протесту в Києві та інших містах із закликами на підтримку Федорова на посаді.

Сам Федоров заявив, що Зеленський пропонував йому залишитися в команді та стати радником. Проте він відмовився від пропозиції.

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