Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський доручив тимчасовому виконувачу обов'язків голови Служби безпеки України Євгенію Хмарі очолити Міністерство оборони - до офіційного призначення на посаду.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що вони з Хмарою обговорили виконання далекобійних операцій проти Росії, а також забезпечення підрозділів та Сил оборони України необхідними засобами.
"Доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили. Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України", - заявив президент.
Зеленський зазначив, що важливою є наявність стратегічного бачення, як Україні активно діяти надалі для захисту нашої незалежності та примусу Росії до дипломатії.
"Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні", - написав глава держави.
Крім того, зазначив він, буде продовжено реалізацію всіх активних програм для розвитку та зміцнення Сил оборони України: від прямого фінансування бойових бригад та справедливого розподілу особового складу для бригад до максимального забезпечення наземних роботизованих комплексів всіма типами дронів і оперативної реалізації домовленостей з партнерами.
"Вважаю, що в наявних умовах реальна результативність у далекобійності, реально сильна безпекова робота, яка гарантуватиме контроль за внутрішньою ситуацією у складових Сил оборони, та реальний досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України мають стати перевагою і на посаді міністра оборони України", - написав Зеленський.
Зміна уряду
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 16 липня, Верховна Рада України схвалила новий склад Кабінету міністрів України. Зокрема, Михайла Федорова було звільнено з посади міністра оборони України.
Це супроводжувалося акціями протесту в Києві та інших містах із закликами на підтримку Федорова на посаді.
Сам Федоров заявив, що Зеленський пропонував йому залишитися в команді та стати радником. Проте він відмовився від пропозиції.