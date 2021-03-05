Депутат відмовився переходити на українську, а згодом зізнався, що в побуті є російськомовним.

Депутата Харківської обласної ради від "Європейської солідарності" Олександра Дорошенка виключили з фракції за виступ російською мовою під час засідання облради.

Про це повідомляє прес-служба партійного осередку в Facebook.

У партії наголосили, що депутат виступав у сесійній залі "мовою держави-агресора" й не реагував на зауваження з боку колег.

"За підсумками зібрання у зв’язку з відсутністю аргументованих пояснень та розбіжністю ідеологічних засад між Дорошенком та партією було вирішено виключити депутата з фракції за порушення Закону про мову для застосування в подальшому процедури імперативного мандату", - йдеться у повідомленні.

Що каже сам депутат

На своїй сторінці у Facebook Дорошенко наголосив, що використав російську мову через хвилювання.

Читайте такожНардеп від ОПЗЖ опублікував у соцмережі карту України з "ЛДНР" та без Криму (фото)

"Кажу відверто - з трибуни я виступав вперше. Розхвилювався, тому виступав російською мовою і не зміг донести свою думку українською, хоча до того, виступаючи з місця, завжди доносив свою позицію українською. Хочу вибачитися за це перед громадою, а також перед своїми колегами по партії "Європейська Солідарність". Моя реакція на зауваження колег мала бути іншою", - написав він.

Дорошенко пообіцяв у майбутньому публічно спілкуватися виключно українською й докладати зусиль для її розвитку. Але визнав: сам є російськомовним, як і, на його думку, переважна більшість харків'ян.

Раніше журналісти зафіксували, як родина голови "Євросолідарності" Петра Порошенка спілкується в побуті російською мовою.

Скандал через виступ російською: що відомо

Дорошенко під час виступу скаржився з трибуни на роботу місцевих службовців, коли хтось з зали попросив його перейти на українську. "Я буду тією мовою (розмовляти – УНІАН), якою, як кажуть, я краще і впевненіше почуваюся", – відповів депутат.

Вибір харків’янина в облраді не стали обговорювати, а дехто навіть схвально кивнув і засміявся.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН