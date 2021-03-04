Депутат Харківської облради від «Європейської солідарності» Олександр Дорошенко відмовився виступати українською. У партії відреагували.
Інцидент стався під час засідання ради 4 березня.
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Дорошенко якраз скаржився з трибуни на роботу місцевих службовців, коли хтось з зали попросив його перейти на українську.
«Я буду тією мовою (розмовляти – УНІАН), якою, як кажуть, я краще і впевненіше почуваюся», – відповів депутат.
Вибір харків’янина в облраді не стали обговорювати, а дехто навіть схвально кивнув і засміявся.
Водночас у партії на вчинок свого колеги вже відреагували. На сторінці «Європейської солідарності» у Facebook зазначили, що з цього приводу ініціюють виключення депутата з фракції за порушення Закону про мову з застосуванням надалі процедури імперативного мандату.
«У випадку пояснень, які фракція вважатиме аргументованими, розглянути обов’язкове відвідання курсів української мови з подальшим написанням тестів», – прокоментувала голова територіального осередку партії Ірина Фріз.
Від партії йому висловлено догану за порушення чинного Закону.
Закон про мову в Україні
- 16 січня набув чинності ряд норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.
- Відповідно до ст. 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 до 6 800 грн.
- Цей закон Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року, а його статті вводяться поетапно.
- Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.
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