Від партії депутату висловлено догану за порушення чинного Закону.

Депутат Харківської облради від «Європейської солідарності» Олександр Дорошенко відмовився виступати українською. У партії відреагували.

Інцидент стався під час засідання ради 4 березня.

Читайте такожРада хоче заборонити сексизм у рекламі

Дорошенко якраз скаржився з трибуни на роботу місцевих службовців, коли хтось з зали попросив його перейти на українську.

«Я буду тією мовою (розмовляти – УНІАН), якою, як кажуть, я краще і впевненіше почуваюся», – відповів депутат.

Вибір харків’янина в облраді не стали обговорювати, а дехто навіть схвально кивнув і засміявся.

Водночас у партії на вчинок свого колеги вже відреагували. На сторінці «Європейської солідарності» у Facebook зазначили, що з цього приводу ініціюють виключення депутата з фракції за порушення Закону про мову з застосуванням надалі процедури імперативного мандату.

«У випадку пояснень, які фракція вважатиме аргументованими, розглянути обов’язкове відвідання курсів української мови з подальшим написанням тестів», – прокоментувала голова територіального осередку партії Ірина Фріз.

Від партії йому висловлено догану за порушення чинного Закону.

Закон про мову в Україні

16 січня набув чинності ряд норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Відповідно до ст. 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 до 6 800 грн.

Цей закон Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року, а його статті вводяться поетапно.

Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН