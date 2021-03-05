Канали мовлять у YouTube в обхід санкцій України.

YouTube заблокував онлайн-трансляцію ефіру підсанкційного телеканалу соратника Медведчука «112 Україна».

Про це повідомляє NewsOne.

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Зазначається, що на канал підписані 925 тисяч користувачів. При цьому сам канал на платформі поки доступний. Співробітники ЗМІ звинувачують у цьому чинну українську владу.

Ефір перенесли на «Перший незалежний». Там про новину спершу сповістили короткою червоною стрічкою під час онлайн-ввімкнення Азарова.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що направив листа з метою заблокувати у YouTube три канали кума Путіна Віктора Медведчука, які, за твердженнями РНБО, загрожують національній безпеці України.

Санкції проти Медведчука та його оточення

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок», оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком.

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Автор: УНІАН