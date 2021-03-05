YouTube заблокував онлайн-трансляцію ефіру підсанкційного телеканалу соратника Медведчука «112 Україна».
Про це повідомляє NewsOne.
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Зазначається, що на канал підписані 925 тисяч користувачів. При цьому сам канал на платформі поки доступний. Співробітники ЗМІ звинувачують у цьому чинну українську владу.
Ефір перенесли на «Перший незалежний». Там про новину спершу сповістили короткою червоною стрічкою під час онлайн-ввімкнення Азарова.
Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що направив листа з метою заблокувати у YouTube три канали кума Путіна Віктора Медведчука, які, за твердженнями РНБО, загрожують національній безпеці України.
Санкції проти Медведчука та його оточення
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".
- Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.
- 19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.
- За словами Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.
- Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок», оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком.
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