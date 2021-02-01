Лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко зняли у Верховній Раді в наряді зі шкіряними ремінцями.
Читайте такожТимошенко похизувалася у Раді стильним образом (фото)Нову добірку чорно-білих знімків опублікував фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook.
"Чорно-біла Юлія Володимирівна", - підписав він фото.
Користувачі відреагували по-різному, деякі навіть припустили, що політик готується до нової посади:
"Вік не щадить нікого. Зрозуміли б, та не зрозуміють, що на той світ ні влади, ні грошей не заберуть";
"Жінка-воїн";
"Молодець. Готується до нової посади";
"Озброєна та небезпечна";
"Можна як завгодно ставитися до Юлії Тимошенко, як до політика, але як жінка вона завжди відмінно виглядала та завжди стежить за своїм зовнішнім виглядом. Молодець!";
"50 відтінків Леді Ю";
"А є фото з поясом для панчіх?".
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