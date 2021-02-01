Користувачі соцмережі відреагували по-різному, деякі навіть припустили, що політик готується до нової посади.

Лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко зняли у Верховній Раді в наряді зі шкіряними ремінцями.

Читайте такожТимошенко похизувалася у Раді стильним образом (фото)Нову добірку чорно-білих знімків опублікував фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook.

"Чорно-біла Юлія Володимирівна", - підписав він фото.

Користувачі відреагували по-різному, деякі навіть припустили, що політик готується до нової посади:

"Вік не щадить нікого. Зрозуміли б, та не зрозуміють, що на той світ ні влади, ні грошей не заберуть";

"Жінка-воїн";

"Молодець. Готується до нової посади";

"Озброєна та небезпечна";

"Можна як завгодно ставитися до Юлії Тимошенко, як до політика, але як жінка вона завжди відмінно виглядала та завжди стежить за своїм зовнішнім виглядом. Молодець!";

"50 відтінків Леді Ю";

"А є фото з поясом для панчіх?".

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Автор: УНІАН