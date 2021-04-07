Юрій Зонтов - брата скандального глави ОАСК відсторонили від розвідки на час слідства /  НАБУ

Брата глави ОАСК Юрія Зонтова, якого напередодні спіймали на отриманні хабаря, відсторонили від Служби зовнішньої розвідки на час проведення досудового слідства.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СЗРУ у Facebook.

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У прес-службі кажуть, що затримання Зотова не пов’язано з його діяльністю в СЗРУ.

Затримання брата судді Вовка

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Автор: Яна Ставська