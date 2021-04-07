Юрій Зонтов - брата скандального глави ОАСК відсторонили від розвідки на час слідства / НАБУ
Брата глави ОАСК Юрія Зонтова, якого напередодні спіймали на отриманні хабаря, відсторонили від Служби зовнішньої розвідки на час проведення досудового слідства.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби СЗРУ у Facebook.
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У прес-службі кажуть, що затримання Зотова не пов’язано з його діяльністю в СЗРУ.
Затримання брата судді Вовка
- У вівторок, 6 квітня, антикорупційні органи викрили на отриманні 100 тис. дол. хабаря двох адвокатів.
- "НАБУ та САП викрили "на гарячому" двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. США та через голову ОАСК розв'язати питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання", - повідомляли в НАБУ.
- ЗМІ з'ясували, що один з адвокатів - брат голови ОАСК Павла Вовка - Юрій Зонтов.
- Згодом у НАБУ підтвердили, що один із затриманих справді є "близьким родичем голови ОАСК", однак більше подробиць не повідомили.
- У НАБУ також розповіли, що під час обшуків у адвокатів знайшли чималі обсяги готівки.
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