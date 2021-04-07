Брата глави ОАСК відсторонили від служби у розвідці на час слідства

6 квітня антикорупційні органи викрили на отриманні 100 тисяч доларів хабаря двох адвокатів. Один з них виявився братом скандального глави ОАСК.

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