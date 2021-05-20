Наразі чверть населення оцінюють напрям руху країни як правильний, дві третини – як неправильний, ще 9% не змогли відповісти.

Серед політиків, які обіймали посаду президента України, найвищий рейтинг довіри до чинного глави держави Володимира Зеленського: довіряють – 46%, не довіряють – 51%.

Про це йдеться в переданих УНІАН результатах опитування, проведеного 16-18 травня соціологічною групою «Рейтинг».

Читайте такожЕксперт про опитування Рейтингу: підтримка "Слуги народу" та "УДАРу" зросла, ЄС та ОПЗЖ – впалаЗокрема, за даними опитування, чверть населення оцінюють напрям руху країни як правильний, дві третини – як неправильний, ще 9% не змогли відповісти. Більш позитивно оцінюють ситуацію молоді респонденти та прихильники партій «Слуга народу» і «Голос».

Серед політиків, які обіймали посаду президента України, найвищий рейтинг довіри до чинного глави держави Володимира Зеленського (довіряють – 46%, не довіряють – 51%). Леоніду Кучмі довіряють 36%, не довіряють – 58%. Леоніду Кравчуку довіряють 36%, не довіряють – 53%. Віктору Ющенку довіряють 29%, не довіряють – 66%. Петру Порошенку довіряють – 24%, не довіряють – 75%. Віктору Януковичу довіряють 15%, не довіряють – 82%.

"У порівнянні балансу довіри/недовіри на другому році президенства ситуація у Зеленського помітно відрізняється у кращий бік, аніж у двох його попередників Порошенка та Януковича", - йдеться у повідомленні.

Проте українці загалом серед усіх президентів незалежної України, як і минулого року, вважають найкращим Кучму (23%). 18% відповіли, що найкращим президентом є Зеленський, 14% вважають, що найкращим був Порошенко, 13% вважають, що найкращим був Янукович, 12% - Кравчук та лише 7% - Ющенко. Водночас, 9% відповіли, що жоден з них не був найкращим, ще 5% - не змогли відповісти.

***В опитуванні методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) взяли участь 2 тис. 500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,%.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров