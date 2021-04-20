Нардеп зі «Слуги народу» Микола Тищенко уперше прокоментував скандал, який спровокувала організована ним закрита вечірка в розпал пандемії у столичному готелі.
Про це він написав у Facebook.
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Тищенко стверджує, що на день народження дружини запросив «трішки більше як 20 людей» з близького оточення, а саме святкування пройшло начебто у готельному номері.
«Тому ще раз скажу. Ніяких кримінальних чи адміністративних справ немає. І штрафів відповідних за порушення карантину немає», – зазначив депутат.
За його словами, всі запрошені вже перехворіли на коронавірус та здали тест на хворобу перед приїздом.
При цьому Тищенко заявив, що готовий понести політичну відповідальність.
Новий скандал з Тищенком: що сталося
- Нардеп від правлячої "Слуги народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину. За даними ЗМІ, депутат вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.
- За попередньою інформацією, вона пройшла в ресторані готелю Fairmont. Умови локдауна в Києві забороняють роботу ресторанів і готелів в будь-який час доби, крім ранкового.
- Один з помічників нардепа заявив, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де, імовірно, відбулася вечірка.
- За фактом порушення карантину поліція розпочала кримінальне провадження.
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