226 підписів народних депутатів зібрано за внесення в зал на голосування заборони московської церкви.

У Верховній Раді зібрали необхідну кількість підписів за розгляд питання заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомила народний депутат від парламентської фракції "Голос" Юлія Клименко у Facebook.

"226 підписів народних депутатів зібрано за звернення до Руслана Стефанчука (голови Верховної Ради) щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є", - зазначила Клименко.

Заборона УПЦ МП в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони доручила уряду внести на розгляд парламенту законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій.

Відео дня

19 січня 2023 року в парламенті було зареєстровано урядовий проект закону №8371, яким передбачено унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

На сьогодні цю заборону не ухвалено парламентом, але на рівні облрад голосують за таке рішення.

У кінці вересня Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомляв. що наразі у парламенті немає необхідної кількості голосів для заборони УПЦ МП.

Вас також можуть зацікавити новини: