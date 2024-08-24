Президент поставив підпис під законом, який забороняє діяльність в Україні Російської православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із Російською Федерацією.

Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради України. Йдеться про законопроект №8371, який забороняє діяльність в Україні Російської православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею. Таким чином під заборону потрапила УПЦ МП.

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Заборона УПЦ МП в Україні

20 серпня Верховна Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ. Тоді за цей законопроєкт проголосували 265 народних депутатів.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що українська влада "вирішила переплюнути атеїзм" радянського періоду. Ворожий чиновник назвав українців "неонацистами", "демонами" та "вовкулаками".

Варто зазначити, що представників УПЦ МП в Україні не раз ловили на співпраці з російською спецслужбою - Федеральною службою безпеки. Зокрема, вони очорнювали захисників нашої країни та "зливали" російській стороні необхідну їй інформацію.

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