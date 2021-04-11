Керівництво МЗС запевняє, що Варшава використовуватиме майбутнє головування в ОБСЄ для деескалації конфлікту на Донбасі.

У Міністерстві закордонних справ Польщі стурбовані ескалацією активності російських військ біля кордону з Україною.

Про це йдеться в заяві відомства, повідомляє Польське радіо.

«Нашу стурбованість, також як і союзників, викликає зосередження російських військ поблизу українських кордонів, в тому числі в окупованому Криму та на Чорному морі», - йдеться в заяві.

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Керівництво МЗС також запевняє, що Польща використовуватиме майбутнє головування в ОБСЄ для деескалації конфлікту на Донбасі.

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30 березня головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягти до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ВСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають до окупованого Криму через Кримський міст.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

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8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що «на всі провокації, на всі дії супротивника у нас сплановано відповідні заходи негайного реагування».

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Автор: Тамара Отовська