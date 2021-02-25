Заарештоване майно передане в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Печерський районний суд Києва наклав арешти на майно іноземних компаній, пов'язаних з колишнім міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

Відповідне рішення ухвалене за клопотаннями прокурорів.

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Для здійснення заходів з управління арештованим майном суд задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про його передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Заборона на відчуження та розпорядження накладена на 3 квартири, 6 гаражів у центральній частині Києва, 4 житлові будинки, а також 24 земельні ділянки.

"Арешт накладено у кримінальному провадженні, в якому розслідуються обставини фінансування екс-міністром МВС діяльності злочинної організації, створеної колишнім президентом України, вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами та майном, одержаних злочинним шляхом, а також дій, спрямованих на приховування їх незаконного походження, місцезнаходження, переміщення, перетворення (зміни їх форми), у тому числі у спосіб конвертування безготівкових коштів в готівкові, придбання нерухомого майна та його виведення за кордон на підконтрольні іноземні компанії (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 та інші статті Кримінального Кодексу України)", - наголошується у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Що передувало

15 грудня 2020 року Печерський райсуд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Захарченка в рамках справи про перешкоджання проведення мітингів на Майдані Незалежності у Києві з 18 по 20 лютого 2014 року.

Події Євромайдану

20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві стався наймасовіший розстріл протестувальників за часи Майдану.

Загалом 18-20 лютого центрі столиці загинули понад 100 осіб.

Після втечі з України в лютому 2014 року Янукович проживає в Росії.

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України. Янукович не брав участі у судовому процесі.

У кримінальній справі про масові вбивства на Майдані також фігурують колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його заступник Віктор Ратушняк, голова Служби безпеки України Олександр Якименко та його перший заступник Володимир Тоцький, командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк та інші високопосадовці.

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Автор: Віталій Саєнко