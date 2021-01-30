Президент переконаний, що його політичні опоненти просто бояться людей.

Президент Володимир Зеленський відреагував на реакцію українців, які, він вважає, бояться ухваленого Радою закону про всеукраїнський референдум.

Про це йдеться в опублікованій у Telegram заяві глави держави.

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«Найбільше цього тижня вразило, як багато страху з'явилося в деяких політиків та їхніх «партійних» коментаторів від нашого закону про референдум. Зовсім не у суспільства, а саме в політиків», – стверджує Зеленський.

Президент переконаний, що його політичні опоненти просто бояться людей.

«Це страх перед незворотністю тих змін, які відбулись у 2019 році. Коли дуже солідні діячі та діячки після десятиліть «царювання» у високих кабінетах вмить опинилися... без влади та впливу. Зараз вони живуть лише однією цинічною надією, що нібито можна відігратись і знову зібратися «клубом старих друзів» на печерських пагорбах, щоб вирішувати все в державі для власної вигоди і не питаючи в суспільства», – йдеться у заяві.

Зеленський наголосив, що референдум – це «інституційна зброя людей, щоб відсікати те, що не відповідає інтересам суспільства».

«Ми дали людям справжню можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. І не на один раз, а назавжди. І скористатися цією можливістю народ може в будь-який момент. Тому, друзі-політики, звикайте. Вам тепер завжди доведеться враховувати, що останнє слово буде не за вами, а за суспільством», – підсумував він.

Всеукраїнський референдум в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Верховна Рада ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№ 3612), внесений президентом.

Документ визначає можливість проведення електронного референдуму, але лише після ухвалення окремого закону, який врегулює всю цю процедуру.

Відповідно до закону, референдум за народною ініціативою проголошується президентом України відповідно до Конституції України. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Відповідно до закону, на референдум виноситься тільки одне питання.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України; про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

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Автор: УНІАН