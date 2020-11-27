Пропонується вилучити положення, згідно з якими Бюро утворюється президентом, а його директор - призначається і звільняється главою держави.

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект про внесення змін до закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (№4437), яким пропонується розширити повноваження парламенту в питанні звільнення директора НАБУ.

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Ним пропонується встановити, що НАБУ утворюється і здійснює свою діяльність відповідно до вимог закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

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Водночас, з цього закону пропонується вилучити положення, згідно з яким НАБУ утворюється президентом відповідно до цього та інших законів України.

Встановлюється, що керівництво діяльністю НАБУ здійснює його директор, який призначається на посаду та звільняється в порядку, визначеному цим законом.

Нині директор НАБУ призначається на посаду та звільняється з посади президентом України. Згідно з чинним положенням, ВР може ухвалити таке рішення лише за наявності однієї з 7 конкретних підстав з переліку:

невчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

наявність висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності Національного бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.

Що передбачає законопроект

Пропонується встановити, що Верховна Рада за наявності усього наведеного в законі переліку підстав для припинення повноважень директора НАБУ, за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу ВР, може ухвалити рішення про звільнення директора НАБУ.

Крім того, директора НАБУ не може бути звільнено, а рішення (нині - указ президента) про його призначення не може бути скасовано, крім підстав для його звільнення, які наведені в законі.

У Прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту, зокрема, зазначається, що особа, яка станом на день набрання чинності цим законом обіймає посаду директора НАБУ, продовжує здійснювати свої повноваження до моменту призначення директора НАБУ в порядку, визначеному законом "Про Національне антикорупційне бюро України", але не пізніше закінчення строку його повноважень.

У разі припинення повноважень цієї особи або її звільнення, повноваження директора НАБУ продовжує здійснювати перший заступник директора до моменту призначення директора НАБУ в порядку, визначеному законом "Про Національне антикорупційне бюро України".

Конституційний суд і НАБУ

28 липня Конституційний суд визнав неконституційним указ президента від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

У вересні Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

26 листопада під час позачергового засідання уряду було повідомлено, що Кабінет міністрів України запропонує Верховній Раді законопроект, яким передбачено надати їй повноваження звільняти директора Національного антикорупційного бюро України.

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Автор: Тетяна Поляковська