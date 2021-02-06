Глава МЗС заявляє, що Україна має бути готовою "відбити удар, який нанесе Росія".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає що Росія обов'язково відповість на блокування каналів NewsOne, 112 Україна та ZIK.

Читайте такожУ Києві націоналісти вимагали закрити телеканали "Наш" та "Інтер" (фото, відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав сьогодні в програмі "Суботнє інтерв'ю" на Радіо Свобода.

"Я думаю, що конкретно зараз в них там є справи більш нагальні, але, безумовно, вони цього не забудуть, і відповідь прилетить. Це буде", - заявив Кулеба.

"Але я думаю, що ми маємо підходити до цього питання як зріла держава, тобто, - так чи інакше, знаєте Росія, найгірше, що вже змогла, зробила - незаконно окупувавши наші території. Тому тепер ми маємо бути готові до цієї щоденної боротьби, і маємо розуміти, що так, коли ми жорстко захищаємо свої національні інтереси, - відповідь прилетить. І ми маємо бути готові до цього", - наголосив глава МЗС

При цьому він запевнив, що зараз ведеться робота, аби усі органи державної влади і суспільство були готові до відповіді РФ і щоб "відбити удар, який буде нанесений Росією".

Санкції проти телеканалів Медведчука: подробиці

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій стосовно народного депутата від партії "ОПЗЖ" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

4 лютого стало відомо, що двоє осіб у Верховному суді оскаржили указ президента про блокування телеканалів NewsOne, 112 Україна і ZIK.

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Автор: Віталій Саєнко